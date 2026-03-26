Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte dell’imperfezione: il tessuto e la tintura del Tarino. Nel panorama della moda di lusso, dove l’uniformità è spesso lo standard industriale, The Row propone con i jeans ‘Tarino’ una filosofia diametralmente opposta. Il cuore di questo capo risiede nella scelta del tessuto: un denim in cotone tinto che non mira alla perfezione cromatica assoluta, ma abbraccia deliberatamente l’irregolarità. Questa non è una difettosità produttiva, bensì una scelta estetica calcolata che trasforma ogni singolo paio di jeans in un oggetto unico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Row Jeans ‘tarino’: La verità

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