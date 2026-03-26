Un'azienda di abbigliamento ha lanciato un nuovo modello di jeans chiamato ‘Siouxie’ della linea The Row. Si tratta di un capo realizzato in denim con un design minimalista. La presenza di link di affiliazione nel sito può portare a commissioni per acquisti fatti attraverso di essi, senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il valore dello stonewashing: come il tempo definisce la ‘Siouxie’. La vera essenza del modello Siouxie risiede nel trattamento del tessuto, dove lo stonewashing non è un semplice effetto estetico, ma una scelta progettuale che anticipa l’evoluzione del capo. The Row Jeans 'Siouxie' In linea con i dati verificati, il denim è tinto con metodi tradizionali e sottoposto a stonewashing per generare sfumature cromatiche che si sviluppano nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Row Jeans ‘Siouxie’: denim minimalista o investimento?

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