La band statunitense The Killers sarà la protagonista principale del Kick Off Show della finale di UEFA Champions League, che si svolgerà a Budapest il 30 maggio. La formazione musicale ha confermato la partecipazione senza esitazioni alla manifestazione, presentata da Pepsi. La serata vedrà quindi la loro esibizione prima dell'inizio della partita tra le due squadre finaliste.

The Killers saranno gli headliner del Kick Off Show della Finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi, che si terrà a Budapest il prossimo 30 maggio. La notizia è arrivata dalla pagine di Billboard UK. La band salirà sul palco della Puskas Arena, con una una scaletta che ripercorrerà l’intera carriera dei successi più amati dai fan, come Mr. Brightside. La visione dello show sarà gratuita tramite le emittenti locali e tramite il canale YouTube della UEFA. Brandon Flowers e soci hanno dichiarato sulla loro presenza alla finale di Budapest: “Quando ci è stato chiesto di esibirci al Kick Off Show della finale di UEFA Champions League presentato dalla Pepsi, abbiamo risposto di sì senza esitazione: alcuni palchi parlano da soli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Killers si esibiranno alla finale di Uefa Champions League: “Abbiamo detto si senza esitare”

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