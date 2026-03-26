The day after tomorrow | tutto quello che c’è da sapere sul film

The day after tomorrow: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Il film catastrofico è uscito nel 2004 e vede alla regia Roland Emmerich. Tra i protagonisti del film spiccano Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La trama è d’impostazione apocalittica e segue Jack Hall, uno studioso che si trova in Antartide insieme ad un gruppo di colleghi dove assiste in prima persona agli effetti del cambiamento climatico. Davanti ai suoi occhi i ghiacciai dell’Antartide soffrono drasticamente e Jack partecipa ad una conferenza delle Nazioni Unite in cui spiega quale sarà il futuro della Terra, se si proseguirà in quella direzione. 🔗 Leggi su Tpi.it

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