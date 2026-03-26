Il rapporto pubblicato il 26 marzo 2026 segnala che l’acquedotto italiano perde in media 38 litri di acqua ogni 100 litri trasportati. La misurazione si basa sulle attività di stakeholder engagement tra imprese e comunità locali, oltre a considerare l’efficienza energetica degli immobili come elemento chiave. Il dato evidenzia un problema di dispersione nell’intera rete di distribuzione.

L’acquedotto italiano lascia per strada in media quasi 38 litri ogni 100, la misurazione del valore generato dalle attività di stakeholder engagement per imprese e comunità locali, l’efficienza energetica come elemento di maggior valore per gli immobili. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Governo, Donzelli: "Dimissioni Santanchè? Serviva dare segnale cambio di passo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - TG Green 26 marzo 2026 – La rete degli acquedotti perde 38 litri ogni 100

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