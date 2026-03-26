Test cromosomico obbligatorio per partecipare alle Olimpiadi | cosa prevede la norma del CIO a tutela della categoria femminile

Il Comitato Olimpico Internazionale ha comunicato che, a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per prendere parte alle discipline femminili sarà richiesto un test cromosomico obbligatorio. La norma mira a garantire la partecipazione esclusiva di atlete con caratteristiche genetiche femminili, come annunciato dall’organizzazione. La decisione si inserisce tra le misure adottate per tutelare la categoria femminile nelle competizioni olimpiche.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato una novità di grosse dimensioni in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028: la partecipazione alle gare femminili sarà subordinata al superamento di un test cromosomico. La norma è stata approvata con l’intento di definire “ una nuova politica sulla tutela della categoria femminile nello sport olimpico “. Il CIO è ulteriormente entrato nel dettaglio: “ L’ammissibilità alle competizioni olimpiche femminili è ora riservata alle persone di sesso biologico femminile che non sono portatrici del gene Sry “. Sono dunque state cambiate le regole introdotte nel 2021: ora non saranno più le singole Federazioni a definire la propria politica in merito all’attuazione di questi test, ma saranno applicati all’intero universo a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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