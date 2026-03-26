Terremoto nel Pistoiese | scossa di magnitudo di 4.1

Stamattina alle 9:40 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 in provincia di Pistoia. La scossa è stata avvertita chiaramente nella zona e ha causato timori tra la popolazione. Non sono ancora stati comunicati danni o feriti legati a questo evento sismico. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettueranno ulteriori controlli nelle prossime ore.

AGI - E' stata di magnitudo 4,1 la scossa di terremoto avvertita distintamente questa mattina alle 9,40 in provincia di Pistoia. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha infatti calcolato la fascia esatta del sisma che, sempre secondo l'istituto, ha avuto il suo epicentro sette chilometri a nord di Pistoia, a una profondità di 52,1 chilometri. La scossa è stata avvertita a Pistoia, ma anche a Firenze, Prato e fino alle località della costa tirrenica a nord della Toscana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Terremoto nel Pistoiese: scossa di magnitudo di 4.1 Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1: avvertita anche a Firenze e Bologna(Adnkronos) – Terremoto oggi giovedì 26 marzo in Toscana, a 7 km a Nord di Pistoia. Una raccolta di contenuti su Terremoto nel Pistoiese scossa di... Temi più discussi: Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1: avvertita anche a Firenze e Bologna; Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a Pistoia; Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara; Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa Carrara e La Spezia. Scossa di terremoto nel Pistoiese: magnitudo tra 3.9 e 4.4, avvertita anche a FirenzeL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze ... msn.com Terremoto oggi nel Pistoiese: scossa 4.1 avvertita anche a FirenzeTerremoto oggi 26 marzo nel Pistoiese. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle 9.40 una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con ... lapresse.it Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in provincia Pistoia. Sindaca: "Per ora non risultano danni". Scossa avvertita anche a Firenze e Prato, nessun danno e scuole aperte. #ANSA - facebook.com facebook Terremoto in Toscana, avvertito anche a Bologna x.com