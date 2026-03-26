Terremoto nel Pistoiese scossa di magnitudo 4.1 | avvertita anche a Firenze e Bologna

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata oggi nel Pistoiese, a circa 7 chilometri a nord di Pistoia. L’evento sismico è stato avvertito anche a Firenze e Bologna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha confermato la rilevazione, senza segnalare danni o feriti. La terra ha tremato nel primo pomeriggio, causando paura tra la popolazione locale.

(Adnkronos) – Terremoto oggi giovedì 26 marzo in Toscana, a 7 km a Nord di Pistoia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 nella provincia del capoluogo toscano alle 9.40 a una profondità di 52 km. La scossa è stata avvertita anche a Firenze, Prato, Bologna e Modena, come segnalano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Terremoto oggi nel Pistoiese: scossa 4.1 avvertita anche a Firenze Terremoto oggi a Pistoia, scossa di magnitudo 4,1: avvertita anche a FirenzeTerremoto oggi nel Pistoiese: la scossa registrata dall'Ingv avvertita in gran parte della Regione. Tutti gli aggiornamenti su Terremoto nel Pistoiese scossa di... Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa Carrara e La Spezia; Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a Pistoia; Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Massa Carrara. Scossa di terremoto nel Pistoiese: magnitudo tra 3.9 e 4.4, avvertita anche a FirenzeEvento sismico registrato anche a 2 chilometri a nord-ovest di San Damiano Macra, in provincia di Cuneo, localizzato a una profondità di 14 chilometri ... rainews.it Terremoto magnitudo 4.1 a Pistoia, la scossa avvertita anche a Firenze e nelle province di Prato e LuccaUna scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella mattinata di oggi, martedì 26 marzo 2026 alle ore 9:40, con epicentro situato a circa 7 chilometri ... ilmessaggero.it ULTIM’ORA Forte terremoto oggi a Pistoia, scossa avvertita anche a Firenze - facebook.com facebook Terremoto nel governo, le news in diretta: Santanchè si dimette - la Repubblica x.com