terremoto la terra trema a firenze

Alle 09:40 del 26 marzo 2026 si è verificato un terremoto con una magnitudo stimata tra 3.9 e 4.4, con epicentro nella zona di Pistoia. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche a Firenze, dove molte persone hanno sentito scosse nette. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle prime ore successive all’evento.

Terremoto di magnitudo 4.1 alle ore 09:40 con epicentro nella zona di Pistoia. Il sisma è stato avvertito in maniera netta anche a Firenze. Verifiche in corso del sistema regionale di Protezione Civile. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Montemurlo, muore dopo essere stato investito da due auto. Chi era la vittima Bistecca sì, ma solo di carne. L'Europa ferma le imitazioni e protegge il nome . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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