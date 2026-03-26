Terremoto forte scossa in Toscana Magnitudo 4.1 epicentro nel Pistoiese Scuole evacuate per precauzione

Una forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina in Toscana, con epicentro nel Pistoiese. La magnitudo stimata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia era inizialmente di 3, ma successivamente è stata aggiornata a 4.1. In risposta all’evento, le scuole della zona sono state evacuate come misura precauzionale. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti.

Firenze, 26 marzo 2026 – Forte scossa di terremoto in Toscana, con epicentro in provincia di Pistoia: l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in attesa di precisare la magnitudo, ha inizialmente stimato l’intensità fra 3.9 e 4.4 gradi della scala Richter per poi limarla a 4.1. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’ Ingv alle 9,40. Forte terremoto in Lunigiana: "Come una bomba, abbiamo sentito uno scoppio". Le testimonianze Le testimonianze. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente anche nelle province di Lucca, Massa - Carrara, Firenze, Prato, Bologna e oltre; testimonianze arrivano anche dalla Versilia e dalla riviera apuana una scossa molto profonda, con ipocentro a ben 52 chilometri di profondità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo 4.1, epicentro nel Pistoiese. Scuole evacuate per precauzione Articoli correlati Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo 4.1, epicentro nel PistoieseFirenze, 26 marzo 2026 – Forte scossa di terremoto in Toscana, con epicentro in provincia di Pistoia: l’Istituto nazionale di geofisica e... Forte scossa di terremoto nel Catanese: magnitudo 4.5. Ad Aci Sant’Antonio scuole chiuse per precauzioneL’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto alle 7. Altri aggiornamenti su Terremoto forte scossa in Toscana... Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa Carrara. Scuole chiuse; Palermo si sveglia per il terremoto, sciame sismico alle Eolie: 15 scosse, la più forte di magnitudo 4.6; Forte scossa di terremoto di 4,0 con epicentro tra Lunigiana e Liguria; Terremoto nella notte: forte scossa avvertita a Reggio Calabria. Terremoto in Toscana, forte scossa di magnitudo 4.1 a nord di Pistoia. Paura e gente in stradaNella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto ... msn.com Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo 4.1, epicentro nel PistoieseL’epicentro della scossa sismica in provincia di Pistoia, ipocentro molto profondo. Avvertita distintamente in una vasta area. Ieri la scossa in Lunigiana ... quotidiano.net L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze : X/ @SismoDetector - facebook.com facebook L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40. La scossa è stata avvertita anche a Firenze : X/ @SismoDetector x.com