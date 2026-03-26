Terremoto a Pistoia Meletti Ingv | Nessuna correlazione con la scossa in Lunigiana

Stamattina si è verificato un terremoto a nord di Pistoia, seguito da un altro avvertito ieri in Lunigiana. Le autorità dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno dichiarato che le due scosse non sono collegate tra loro. La stessa istituzione ha confermato che non ci sono correlazioni tra gli eventi sismici recenti in queste zone.

Pisa, 26 marzo 2026 - “Nessuna correlazione tra il terremoto di stamani a nord di Pistoia e quello avvertito ieri in Lunigiana”. A dirlo è Carlo Meletti, sismologo dell’Ingv di Pisa, che spiega: “Si tratta di due fenomeni molto diversi tra loro. Il terremoto di oggi è stato particolarmente profondo, a 52 chilometri, mentre quello di ieri a 11. Insomma, si tratta di due processi geologici molto diversi tra loro”. Ce li può spiegare? “Quello di ieri è legato a faglie che corrono ortogonalmente rispetto all’Appennino settentrionale. Sono faglie che hanno fatto registrare anche terremoti di magnitudo 5, come quello del giugno 2013, che fece anche danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto a Pistoia, Meletti (Ingv): “Nessuna correlazione con la scossa in Lunigiana” Articoli correlati Terremoto in Toscana 26 marzo: magnitudo 4.1 tra Pistoia, Prato e Firenze. Dati ufficiali INGVGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, in Toscana... Leggi anche: Terremoto magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa-Carrara, scossa avvertita dalla popolazione in Lunigiana e Liguria orientale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terremoto a Pistoia Meletti Ingv... Terremoto a Pistoia, Meletti (Ingv): Nessuna correlazione con la scossa in LunigianaIl sismologo Carlo Meletti: Eventi diversi per profondità e origine. Quello di oggi a 52 chilometri legato alla placca adriatica, quello di ieri a 11 alle faglie dell’Appennino. Scosse profonde avver ... lanazione.it Da Pistoia a Lucca e Firenze, la scossa di terremoto avvertita in mezza Toscana. Studenti fuori dalle scuoleNon si segnalano particolari criticità agli edifici, ma sono in corso le verifiche. Studenti in strada a Pistoia e a Lucca, dove il terremoto si è sentito di più. A Firenze le lezioni proseguono regol ... lanazione.it