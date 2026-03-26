Martedì 24 marzo, un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di stato a Terni. L’arresto è stato effettuato perché l’uomo aveva violato il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’ordine di allontanamento dalla casa familiare. Gli agenti sono intervenuti durante la serata e hanno eseguito l’arresto in conformità alle disposizioni legali vigenti.

Il personale della volante è intervenuto in strada Santa Filomena a seguito di segnalazione del sistema di monitoraggio elettronico Pertanto il quarantasettenne è stato bloccato e condotto in Questura. Successivamente è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. Su indicazione del Pubblico ministero l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha ripristinato la misura cautelare in atto. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ospedale di Terni, è scomparso il radiologo Matteo Nunzi: “Lascia un segno autentico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, viola il divieto di avvicinamento: la polizia interviene e lo arresta

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