A Terni, una pizzeria è stata colpita da un furto con scasso. Le telecamere di sorveglianza dei negozi vicini hanno ripreso un uomo incappucciato a bordo di una bicicletta mentre compieva il colpo. I danni causati sono stati ingenti, ma il proprietario ha dichiarato che ciò non impedirà di proseguire con l’attività.

Un uomo incappucciato, a bordo di una bicicletta, ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei negozi vicini. La pizzeria Maturo Lab, nella zona di Borgo Rivo, è stata oggetto di un furto con scasso ricostruito sulla pagina di Terni Malandata. Lo stesso titolare ha divulgato alcune informazioni rispetto a quanto accaduto nel corso della notte del 25 marzo, intorno alle 2.45. Come viene spiegato: “Ha rubato una zappapiccone in un rimessaggio vicino e fatto la spaccata. È entrato dal buco nella vetrata fatto sulla porta, tagliandosi in varie parti del corpo. Ha perso del sangue per poi rubare la cassa con il fondo dentro e le posate. Ha inoltre danneggiato la cassa elettronica, in modo irreparabile, trafugando il salvadanaio con le mance dei ragazzi”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, furto con scasso in pizzeria: “Danni ingenti che non impediranno di andare avanti”

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