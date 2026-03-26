Ternana il progetto ‘Stadio-clinica’ verso il Consiglio di Stato | tempistiche e silenzi preoccupanti della proprietà

Il progetto di costruzione dello stadio e clinica per la squadra di calcio si trova ora davanti al Consiglio di Stato, con attese sulle tempistiche e una mancanza di comunicazioni da parte della proprietà. La situazione ha riacceso il dibattito pubblico e alimentato dubbi sulla continuità del progetto, in un momento di incertezza per il club. La questione ha riacceso anche una discussione mediatica già aperta.

Una contrapposizione mediatica nuovamente aperta, in un contesto di profonda incertezza per la Ternana calcio. Il sindaco Stefano Bandecchi ha preannunciato un possibile ricorso al Consiglio di Stato, dopo che il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Umbria: “I nostri avvocati stanno valutando” ha dichiarato nelle ore successive alla pubblicazione del dispositivo che annulla la determina dirigenziale di fine luglio 2025. Il ricorso al Consiglio di Stato può essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza del Tar. Ricordando che la pubblicazione del dispositivo risale al 24 marzo, la procedura potrebbe essere avviata entro la fine del mese di maggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, il progetto ‘Stadio-clinica’ verso il Consiglio di Stato: tempistiche e silenzi preoccupanti della proprietà Articoli correlati Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di StatoIl Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione sul progetto stadio-clinica della Ternana calcio, avallato dal Comune. Leggi anche: Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’: la quiete prima della ‘tempesta’. Gli scenari Contenuti e approfondimenti su Ternana il progetto 'Stadio clinica'... Temi più discussi: Tar boccia la Ternana, salta progetto Stadio-clinica; Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del Tar; Terni: il Tar Umbria boccia il progetto stadio-clinica. Motivazioni e reazioni; Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di Stato. Game over definitivo per il progetto stadio-clinica: che ne sarà adesso della Ternana?Il tribunale amministrativo annulla la determina del Comune di Terni: ora si apre la strada al Consiglio di Stato ma il futuro della squadra è sempre più incerto ... calciofere.it Terni, le reazioni alla sentenza del Tar sul progetto stadio-clinica. Bandecchi: Valuteremo se ricorrere al Consiglio di StatoLe posizioni degli esponenti di FdI, Forza Italia, Lega, Patto Avanti Umbria. Le parole della presidente Proietti e della Giunta ... corrieredellumbria.it IL CASO | Un nuovo capitolo del giallo d’arte che ha per protagonista l’unico autoritratto di Benvenuto Cellini, stimato 107 milioni di euro, è stato scritto dalla giustizia amministrativa. Una sentenza del Consiglio di Stato depositata in queste ore, ha di fatto blocc - facebook.com facebook Consiglio di Stato boccia le multe dell'Antitrust contro Eni Plenitude. Per i giudici le variazioni contrattuali erano legittime #ANSA x.com