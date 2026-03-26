Termovalorizzatore di Santa Palomba la Corte dei Conti indaga sull’acquisto dei terreni | Pagati quasi il doppio

La Corte dei Conti sta esaminando l'acquisto dei terreni di Santa Palomba destinati al termovalorizzatore, dopo aver rilevato che il prezzo pagato ammonta a circa sette milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai quattro milioni stimati come valore di mercato. L'indagine si concentra sulla congruità del pagamento e sulla procedura adottata per l'acquisto.

Pomezia, 26 marzo 2026 – I terreni di Santa Palomba comprati a quasi il doppio del loro valore di mercato: sette milioni di euro anziché i 4 preventivabili. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la Corte dei Conti starebbe indagando per fare luce su un possibile danno erariale. L’indagine della Corte prende il via dopo un esposto presentato dalla ex sindaca e ora consigliere capitolina Virginia Raggi e dalla consigliera Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Raggi nel Municipio IX della Capitale: per questo, il vice procuratore contabile del Lazio Claudio Mori ha invitato, scrive il Corriere, “14 persone a fornire spiegazioni riguardo all’acquisto dei terreni di Santa Palomba su cui sorgerà il grande impianto di termovalorizzazione fortemente voluto dall’amministrazione capitolina”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Ho incontrato, insieme con l’assessore Ghera e la presidente di Commissione Corrotti, i sindaci dei Comuni Pomezia, Marino, Ardea e Ariccia interessati dal termovalorizzatore di Santa Palomba. 1/2 x.com