A 1500 anni dalla sua morte, la figura di Teodorico, re degli ostrogoti, suscita ancora opinioni contrastanti tra gli storici. Alcuni lo considerano un sovrano illuminato e amante dell’arte, mentre altri lo definiscono un politico spietato e senza scrupoli. La sua eredità rimane oggetto di dibattito, tra ritratti di un leader di pace e accuse di crudeltà.

Un sovrano illuminato o un "illetterato privo di scrupoli"? Un uomo di pace appassionato di arte o un politico spietato e crudele? A 1500 anni dalla sua scomparsa, la figura di Teodorico continua a dividere e affascinare gli storici. Sarà proprio questo dualismo il cuore della conferenza "Teodorico: luci e ombre di un sovrano illuminato", che si terrà sabato 28 marzo, alle 17, a Palazzo Pretorio, a Terra del Sole. L'appuntamento si inserisce nel ricco calendario di eventi collaterali di Picta Romagna, la Rassegna europea di arte contemporanea diretta dal maestro Giuseppe Bertolino. A guidare il pubblico in questo excursus storico sarà Emanuela Penni, accademica e docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "S. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Teodorico tra luci e ombre: a Terra del Sole il mito del sovrano ostrogoto

Articoli correlati

“Emilia Cowboy”: un viaggio tra le ombre del dolore e le luci dell’amore per risalire in superficieCon l’uscita di “Emilia Cowboy” il 28 novembre, i Fattore Rurale lanciano una serie di date live che iniziano il 6 dicembre al Bastione (Pc).

Luci e ombre del carcere nelle fotografie di PatrocchiÈ possibile pensare il carcere in modo diverso da come si è soliti fare? Secondo la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di...