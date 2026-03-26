Tennis Sinner batte Tiafoe e va in semifinale a Miami

Nel torneo Master 1000 di Miami, Jannik Sinner ha conquistato la semifinale eliminando Tiafoe in due set, 6-2 6-2. Il giocatore italiano ha iniziato il match con un break e ha mantenuto il vantaggio durante tutta la partita. Tiafoe, che ha mostrato nervosismo e imprecisioni, ha subito il ritmo di Sinner fin dai primi scambi.

Tutto facile per Jannik Sinner nel quarto di finale del master 1000 di Miami: 6-2 6-2 il netto parziale rifilato all’americano Tiafoe, nervoso e falloso fin dall’inizio del match, che il numero 2 al mondo ha aperto con un break. Domani la semifinale, dovre Sinner affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev. Sinner: "Continuare ad aver fame di vittorie è naturale" «Per me continuare ad essera affamato di vittorie è naturale». Lo dice Jannik Sinner dopo aver battuto Frances Tiafoe nei quarti di Miami. «Oggi ho cominciato bene - le sue parole dal centro del campo - subito un break e questo è molto importante: perchè quando gli altri giocano in modo più aggressivo, resto compatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tennis, Sinner batte Tiafoe e va in semifinale a Miami Articoli correlati Miami, Sinner asfalta anche Tiafoe e va in semifinale. L’americano per la rabbia spacca la racchetta (video)Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp di Miami battendo, in una partita senza storia, con un doppio 6-2 in un’ora e 11 minuti... Leggi anche: Sinner è in semifinale a Miami: Tiafoe travolto in 2 set Jannik Sinner vs Daniil Medvedev For The Trophy | Indian Wells 2026 Final Highlights Altri aggiornamenti su Tennis Sinner batte Tiafoe e va in... Temi più discussi: Miami, Sinner contro Tiafoe per la semifinale: cronaca LIVE dalle 18; I prossimi avversari di Sinner: Cerúndolo continua spedito, ai quarti trova Zverev; Miami Open bollente: Sinner-Tiafoe, duello per la gloria nei quarti; Tiafoe è carico per il test Sinner: Adoro questo tipo di sfide. Tennis: Sinner in semifinale a Miami, battuto Tiafoe in 2 setJannik Sinner batte l'americano Frances Tiafoe e va in semifinale al Masters 1000 di Miami. L'italiano ha superato ai quarti l'avversario in due set con un doppio 6-2. Ora affronterà il vincente del q ... ansa.it Sinner spazza via anche Tiafoe: 30 set vinti di fila nei Masters 1000, è in semifinale a MiamiCadono tutti, uno dopo l’altro, senza appello. Jannik Sinner conquista la semifinale del Miami Open battendo in due set Francis Tiafoe. Un netto 6-2, 6-2 in un’ora e dodici minuti: l’americano numero ... ilfattoquotidiano.it SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI Jannik domina Tiafoe in due set e continua il suo percorso senza sbavature: nessun parziale perso fin qui nel torneo. In semifinale affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev #Tennis #Sinner #MiamiOpen x.com in crociera con il campione per imparare a giocare a tennis (a 6800 euro di partenza) https://www.105.net/zoo-news/in-crociera-con-sinner-come-coach-a-6800-euro/ - facebook.com facebook