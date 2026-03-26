Tennis femminile l' Itf punta su Catania | proposto un W50 a Leotennis

L’International Tennis Federation ha avanzato una proposta al circolo Leotennis di Catania di aumentare il livello del torneo da W35 a W50. La richiesta riguarda il secondo dei due eventi previsti a giugno nella città di San Gregorio di Catania. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

L’International Tennis Federation ha proposto al circolo catanese Leotennis, del maestro Renato Morabito, l’upgrade da W35 a W50 per il secondo dei due tornei in programma a giugno nella città di San Gregorio di Catania. In questo quadro, il percorso della Leotennis è un caso emblematico in Sicilia. Oltre quaranta tornei portati a termine in poco più di un decennio sull'Isola, sempre nel rispetto delle tempistiche e con una gestione operativa affidabile anche in situazioni complesse, hanno convinto ITF ad alzare il livello alle pendici dell'Etna. "Ringrazio ITF per aver scelto la mia società. È una proposta che considero il coronamento di un'attività portata avanti con impegno, sempre in prima persona, per oltre un decennio – ha dichiarato Renato Morabito –. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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