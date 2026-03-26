Tempesta di vento | il video dalla provincia di Ravenna

Nella provincia di Ravenna, forti raffiche di vento hanno causato disagi e danni. A Bertinoro, la via Consolare è stata chiusa a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione ha interessato diverse zone della regione, con interventi delle autorità per gestire le conseguenze della tempesta. Un video mostra l'intensità delle raffiche che si sono abbattute nel territorio.

Disagi e danni nella provincia di Ravenna a causa delle fortissime raffiche di vento: qui siamo a Bertinoro, dove è stata chiusa la via Consolare. Video via Emilia Romagna Meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tempesta di vento: il video dalla provincia di Ravenna Articoli correlati Tempesta Harry, il day after a Catania e provincia: litorale devastato dalla furia delle ondeIl passaggio della tempesta Harry ha lasciato una scia di danni ingenti su tutto il territorio etneo, con un litorale sfigurato dalla violenza delle... Ciclone Harry: “Tempesta con vento da levante mai vista, scene da tsunami”. La testimonianza dalla SardegnaIn queste ore il ciclone Harry si sta abbattendo con forza su Calabria, Sardegna e Sicilia. FEBBRAIO 2012: SEPOLTI DALLA NEVE #neve #meteo #inverno Aggiornamenti e notizie su Tempesta di vento il video dalla... Temi più discussi: Le Isole Canarie investite dalla Tempesta Therese; Tempesta di vento oltre 100 km/h negli Usa: tir si ribalta sull'Interstate 40, il Video Corriere; Svolta meteo: tempesta di vento in Veneto e temporali su Verona; Meteo, torna il freddo: neve a bassa quota e tempeste di vento. Colpo di coda dell'inverno sull'Italia. Tempesta di vento nel Varesotto: raffiche fino a 120 km/h e notte di interventiÈ stata una notte di forte maltempo quella tra mercoledì e giovedì in provincia di Varese, investita da raffiche di vento violentissime, soprattutto nelle zone a ridosso dei rilievi. Secondo le rileva ... laprovinciadivarese.it Svolta meteo: tempesta di vento in Veneto e temporali su VeronaScatta l'allarme, in Veneto sono in arrivo tempeste di vento, pioggia e neve a bassa quota: Verona non è esclusa ... veronaoggi.it Tempesta di vento a Bertinoro, chiusa via Consolare Ore 9:10 del 26/03 - facebook.com facebook Una tempesta di sabbia ha colpito i campi profughi di Khan Younis e Gaza City, abbattendo tende e disperdendo effetti personali di migliaia di palestinesi sfollati. La sabbia ha sepolto materassi, coperte e altri beni essenziali, mentre alcuni bagni di fortuna so x.com