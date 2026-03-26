Telesia for Peoples torna dal 9 al 12 luglio | focus sull’integrazione tra i popoli

Dal 9 al 12 luglio si svolgerà a Telese Terme la tredicesima edizione di Telesia for Peoples, evento organizzato dall’associazione no profit Icosit e dalla Fondazione Migrantes della Cei. La manifestazione si concentra sull’integrazione tra i popoli e si tiene nella città termale, coinvolgendo diverse comunità e realtà locali.

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