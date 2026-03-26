Teheran ha avanzato richieste legate allo stretto di Hormuz e ha chiesto di negoziare con un rappresentante statunitense. Gli Stati Uniti hanno presentato un piano in quindici punti per risolvere la questione con l’Iran, anche se i dettagli sono ancora incerti e non completamente definiti. La situazione rimane complessa, senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Il regime non accetta il piano in quindici punti per la fine della guerra, preme sui negoziati e ancora una volta rischia di non prendere Trump sul serio Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l'Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio oriente Per gli Stati Uniti la guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran si può chiudere con un piano in quindici punti, un percorso ancora vago ma in cui sono state espresse le condizioni americane in modo coerente con le motivazioni per cui il conflitto è iniziato. Per la Repubblica islamica dell’Iran, invece, la guerra si può concludere in cinque punti che non rappresentano una sintesi, un piano più snello rispetto alle posizioni degli americani, ma ne pretendono l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Teheran punta sul ricatto di Hormuz e pretende di trattare con Vance

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