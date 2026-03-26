Teheran ha collocato mine e lanciato missili sull’isola di Kharg, una delle principali isole del Golfo Persico. Nel frattempo, il governo statunitense sta considerando l’impiego di truppe per prendere il controllo dell’isola, con l’obiettivo di esercitare pressione sull’Iran affinché permetta il transito nello Stretto di Hormuz, una via strategica per il trasporto di petrolio.

Trump sta valutando l’impiego di truppe statunitensi per conquistare l’isola di Kharg. L’obiettivo sarebbe quello di esercitare pressione sull’Iran affinché riapra lo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo per il trasporto di petrolio. Sono in arrivo nella regione circa 1000 soldati statunitensi dell’82esima Divisione Aviotrasportata dell’Esercito. Si aggiungono a altri 2200 Marines che saranno dispiegati nella regione: tutti elementi che per l’Iran rappresentano un possibile preludio a un’azione mirata proprio su Kharg Island. Funzionari statunitensi ed esperti militari avvertono però che un’operazione di terra comporterebbe rischi significativi, incluse perdite elevate tra le forze americane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Teheran blinda l’isola di Kharg con mine e missili

Articoli correlati

Guerra Iran Usa, perché Teheran sta riempiendo di trappole e mine l'isola di Kharg che fa gola a TrumpL’Iran sta piazzando mine e altre trappole attorno e sull’isola di Kharg in preparazione di un’invasione di terra da parte degli Stati Uniti.

Teheran si prepara a un'invasione Usa: piazzate mine sull'isola di Kharg. Trump: "Costi benzina saliti ma dovevo eliminare il cancro Iran"Teheran rafforza le difese sull’isola di Kharg, snodo strategico da cui passa la gran parte delle esportazioni petrolifere iraniane, tra mine,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Teheran blinda

Temi più discussi: 90% del petrolio iraniano a rischio: Teheran blinda l'isola di Kharg con mine e missili; Guerra all’Iran, la diretta | L’Iran attacca i luoghi sacri di Gerusalemme, frammenti di missile vicino al Muro del Pianto; Portaerei Gerald Ford, incendio a bordo: ipotesi sabotaggio. Ora torna a Creta (e arriva la Tripoli); 4.500 Marines verso il Golfo: Washington valuta attacco di terra contro l'Iran.

Iran-Usa, Kharg Island possibile epicentro dello scontroMentre Donald Trump parla di negoziati, Washington rafforza la presenza militare e Teheran blinda l’isola chiave per il petrolio nello Stretto di Hormuz La tensione tra Stati Uniti e Iran si concentra ... liberoreporter.it

Teheran blinda l’isola di Kharg con mine e missiliTrump sta valutando l’impiego di truppe statunitensi per conquistare l’isola di Kharg. L’obiettivo sarebbe ... msn.com

L’Europa blinda Cipro ma evita l’escalation. Teheran avverte: “Non immischiatevi” - facebook.com facebook

La "porta" di Hormuz è stretta, ma non blindata: chi passa e chi no L'Iran detiene le chiavi del passaggio obbligato del petrolio e del gas liquefatto Ma non sono solo i cargo iraniani a uscire: anche diversi Paesi asiatici hanno il permesso @luciacapuzzi1 x.com