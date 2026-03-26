Il 27 marzo il teatro Diana di Nocera Inferiore ospita un evento dedicato alle scuole del territorio, intitolato “Teatriamo? Sì, grazie!!!”. L’iniziativa coinvolge studenti e insegnanti, con l’obiettivo di utilizzare lo spazio teatrale come luogo di confronto e crescita. L’evento si concentra sulla rappresentazione dell’Agon, una competizione tra le scuole, all’interno di una cornice che promuove il dialogo e la partecipazione attiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Il palcoscenico come spazio democratico, luogo d’incontro e palestra di vita. Il 27 marzo, a partire dalle ore 9:00, il Teatro Diana di Nocera Inferiore aprirà il sipario su “Teatriamo? Sì, grazie!!!”. L’iniziativa, promossa dal nostro Istituto, celebra il legame indissolubile tra il mondo della scuola e l’arte scenica. L’edizione di quest’anno segna una svolta storica per il progetto: la manifestazione si trasforma in un vero e proprio Agon di scrittura creativa e messa in scena. Le scuole medie del territorio si sfideranno in un confronto nobile, portando sul palco talenti, idee e originalità, sotto il segno di una sana competizione che mette al centro la crescita dei ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Teatriamo? Sì, grazie!!!”: il 27 marzo il ‘Diana’ di Nocera Inferiore ospita l’Agon tra le scuole del territorio

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