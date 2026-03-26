Teatriamo? Sì grazie!!! | il 27 marzo il ‘Diana’ di Nocera Inferiore ospita l’Agon tra le scuole del territorio
Il 27 marzo il teatro Diana di Nocera Inferiore ospita un evento dedicato alle scuole del territorio, intitolato “Teatriamo? Sì, grazie!!!”. L’iniziativa coinvolge studenti e insegnanti, con l’obiettivo di utilizzare lo spazio teatrale come luogo di confronto e crescita. L’evento si concentra sulla rappresentazione dell’Agon, una competizione tra le scuole, all’interno di una cornice che promuove il dialogo e la partecipazione attiva.
Tempo di lettura: 2 minuti Il palcoscenico come spazio democratico, luogo d’incontro e palestra di vita. Il 27 marzo, a partire dalle ore 9:00, il Teatro Diana di Nocera Inferiore aprirà il sipario su “Teatriamo? Sì, grazie!!!”. L’iniziativa, promossa dal nostro Istituto, celebra il legame indissolubile tra il mondo della scuola e l’arte scenica. L’edizione di quest’anno segna una svolta storica per il progetto: la manifestazione si trasforma in un vero e proprio Agon di scrittura creativa e messa in scena. Le scuole medie del territorio si sfideranno in un confronto nobile, portando sul palco talenti, idee e originalità, sotto il segno di una sana competizione che mette al centro la crescita dei ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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