Taormina partita di solidarietà al Bacigalupo | in campo Nazionale Attori e amministratori jonici

Domani mattina, allo stadio “Valerio Bacigalupo” di Taormina, si svolgerà una partita di solidarietà che coinvolge attori e amministratori locali. La manifestazione, prevista per le 10, mira a promuovere un evento sportivo con finalità sociali, coinvolgendo figure appartenenti al mondo dello spettacolo e rappresentanti dell’amministrazione pubblica della zona. La partita si svolgerà in un clima di collaborazione e partecipazione collettiva.

Sarà una mattinata all’insegna dello sport e dell’impegno sociale quella in programma domani allo stadio “Valerio Bacigalupo” di Taormina, dove alle 10.30 è previsto il calcio d’inizio della partita che vedrà protagonista la Nazionale Italiana Attori contro una rappresentativa di amministratori della riviera jonica. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere l’Associazione Autismo Onlus e le attività del centro diurno di Nizza di Sicilia. Sugli spalti è prevista la presenza di numerosi studenti degli istituti scolastici del comprensorio, coinvolti grazie alla collaborazione con l’Ufficio provinciale scolastico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Taormina, partita di solidarietà al “Bacigalupo”: in campo Nazionale Attori e amministratori jonici Articoli correlati Insieme nel segno dell'inclusività: a Taormina scende in campo la Nazionale Italiana AttoriGrandi attori con un grande cuore sono pronti a scendere in campo per sostenere le attività di Associazione Autismo onlus al Centro diurno per... La Nazionale Attori in campo a Taormina per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di SiciliaI volti più noti di cinema, tv e teatro saranno impegnati in un tour per conoscere i territori colpiti dal ciclone Harry. Una raccolta di contenuti su Nazionale Attori Temi più discussi: Taormina ospita la Nazionale Italiana Attori per una partita di solidarietà a sostegno dell’autismo; INTERVISTA Taormina, la Nazionale Attori scende in campo per l’autismo: solidarietà, sport e territorio in rete; La Nazionale Attori in campo a Taormina: ecco chi parteciperà alla partita per il centro autismo; La Nazionale attori in campo a Taormina a sostegno del Centro Autismo di Nizza. Un gol per l'autismo, domani in campo la nazionale attori al nuovo Bacigalupo di Taormina. La diretta su RTPNel rinnovato Bacigalupo di Taormina, venerdì prossimo la partita di beneficenza con protagonista la nazionale italiana degli attori. Un'occasione unica per ... rtp.gazzettadelsud.it Taormina, lunedì la presentazione della partita di solidarietà della Nazionale Attori a sostegno di Associazione Autismo onlusLunedì 23 marzo, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Taormina, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della partita di solidarietà della Nazionale Attori a sostegno di Associazi ... strettoweb.com INTERVISTE Rizzo e Caporlingua a Radio Taormina Tv: “Dare dignità e lavoro ai ragazzi con autismo è la nostra sfida, puntiamo a sensibilizzare il territorio” A Taomattina Live presentato l’evento con la Nazionale Attori per sostenere Autismo Onlus e i progetti - facebook.com facebook