Domani si terrà un incontro presso la Libreria Civico14 di Marina di Pisa con l’autrice di “Tanto Domani Muori”. L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa e inserito nel Patto per la Lettura, è organizzato in collaborazione con la SMS Biblioteca. L’autrice presenterà il suo libro di 176 pagine pubblicato da Harper Collins, disponibile al prezzo di 18 euro.

La Libreria Civico14 di Marina di Pisa presenta: con il patrocinio del Comune di Pisa, all’interno del Patto per la Lettura con la collaborazione della SMS Biblioteca, Antiniska Pozzi, l’autrice di “ Tanto Domani Muori ” (Harper Collins, pagine 176, euro 18). L’appuntamento è domani alle 17 alla Biblioteca SMS. Dialoga con l’autrice la giornalista Francesca Petrucci. Antiniska Pozzi, poetessa, nata a Milano nel 1978, laurea in lettere moderne, insegnante, lavora come traduttrice d’incunaboli e giornalista. “ Tanto domani muori ” è stato pubblicato da Harper Collins il 20 gennaio 2026 ed è stato proposto per il premio Strega 2026 da Lia Levi. Milano, la nevicata del 1985; per Anna i ricordi partono da quel bianco di quando era bambina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tanto domani muori": incontro con Antiniska Pozzi

Articoli correlati

Leggi anche: “Tanto domani muori” di Antiniska Pozzi. Una donna in bilico tra due mondi

Tre turni di stop per Pegollo. Domani due partite a PozziHa rimediato tre giornate di squalifica per "condotta violenta verso un calciatore avversario" l’attaccante del Viareggio Pietro Pegollo dopo...

Contenuti utili per approfondire Antiniska Pozzi

Tanto domani muori: incontro con Antiniska PozziLa Libreria Civico14 di Marina di Pisa presenta: con il patrocinio del Comune di Pisa, all’interno del Patto per la Lettura con la collaborazione della SMS Biblioteca, Antiniska Pozzi, l’autrice di T ... lanazione.it

Tanto domani muori di Antiniska Pozzi. Una donna in bilico tra due mondiSua madre Adriana è segnata dalla depressione e dalla paura delle disgrazie promesse da un essere spettrale, la Canuta, che ha incontrato da ragazzina. E le disgrazie verranno. Mentre suo marito, Nino ... iodonna.it