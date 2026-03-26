La Tangenziale Nord Est, un'opera sostenuta da entrambe le principali forze politiche, continua a registrare costi crescenti e ritardi nella sua realizzazione. La sua gestione e i finanziamenti sono al centro di numerose discussioni, mentre le opere complementari e i progetti alternativi, come il Parco Agricolo della Piana, vengono proposti come soluzioni per l'area. La vicenda si protrae senza una conclusione definitiva.

La Tangenziale Nord Est, la grande opera sostenuta in maniera bipartisan dal centrodestra e dal centrosinistra, si conferma un vero e proprio pozzo senza fondo. A fronte di questo aumento costante dei costi, troviamo scandalose le dichiarazioni degli esponenti del centrosinistra, dal Presidente della Regione Giani al Presidente della Provincia Angori, la cui unica preoccupazione è la "caccia alle risorse pubbliche" alla faccia della propaganda di tutti questi anni che era tutto sotto pronto e sotto controllo. Ma le risorse pubbliche sono sempre quelle, e per finanziare queste grandi opere è necessario tagliare altrove. Per fare un esempio: 30 milioni sono proprio la cifra che manca oggi al bilancio regionale della sanità Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Tangenziale Nord est: "Un pozzo senza fondo, si abbandoni l'opera e si realizzi il Parco Agricolo della Piana"

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