Taglio delle piante alle Panteraie Intervento di tutela anti-frane

A Montecatini Terme sono in corso interventi di taglio delle piante nelle aree delle Panteraie, finalizzati alla messa in sicurezza contro il rischio di frane. I lavori sono in atto e non sono previsti nuovi parcheggi nella zona. La comunicazione ufficiale indica che l’intervento si concentra esclusivamente sulla tutela del territorio senza altri progetti annunciati.

Montecatini Terme, 26 marzo 2026 – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza in aerea Panteraie. Nessun nuovo parcheggio in arrivo. Il sospetto è serpeggiato nei giorni scorsi sui social, dopo che alcuni cittadini hanno notato (e fotografato) l’ abbattimento di alberi nell’area immediatamente superiore al tratto di viale Bustichini dove alcune settimane fa si era verificata una frana. Al momento, tra l’altro, la situazione non stradale non è stata ancora ripristinata. “L’obiettivo del taglio delle piante in quel punto – chiarisce l’assessore alla polizia municipale e al traffico del Comune, Marco Silvestri – è uno soltanto: salvaguardare la tenuta del terreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio delle piante alle Panteraie. Intervento di tutela anti-frane Articoli correlati Sansepolcro: interventi per deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettricheArezzo, 19 febbraio 2026 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, giovedì 19... Taglio rami e piante: al via le operazioni nei pressi delle linee elettricheNell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione monitoreranno anche le cabine dell’area e verificheranno l’assetto di rete, nonché la... Tutto quello che riguarda Taglio delle piante alle Panteraie... Temi più discussi: Taglio delle piante alle Panteraie. Intervento di tutela anti-frane; Taglio dell’erba, interventi al via: programmati più passaggi fino all’autunno; Basta abbattere alberi sani. Ora ripiantumare e compensare i tagli effettuati e ricostituire TUTTE le alberature eliminate; Taglio alberi in Piazzale Fani: il PD di Cavarzano incalza il Comune. Subito un piano per il verde. Taglio delle piante e della vegetazione: senso unico alternato sulla LodovicaLa Provincia informa che dalle 20 di oggi (9 marzo) fino al 27 marzo prossimo è istituito il senso unico alternato su una corsia, in orario notturno, della strada provinciale Lodovica in località Intr ... luccaindiretta.it Sansepolcro: interventi per deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettricheArezzo, 19 febbraio 2026 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, giovedì 19 febbraio, e mercoledì 25 febbraio si svolgeranno ... lanazione.it Pesca in crisi in Sicilia: chiesto l’intervento urgente del Fondo di Solidarietà #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Pirri, cali di pressione nella rete idrica: l’intervento di Abbanoa x.com