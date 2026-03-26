Tacchinardi consiglia la Juve | Porterei in bianconero questo tipo di calciatore Champions? La vedo dura Ecco perché

Un ex calciatore ha commentato le prospettive della Juventus e ha indicato alcuni profili da acquistare nel mercato. Durante un’intervista, ha anche espresso una previsione difficile sulla qualificazione alla Champions League. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di una emittente televisiva. La discussione si è concentrata sulle strategie di mercato del club e sulla possibilità di rafforzare la rosa con determinati giocatori.

Tacchinardi ai microfoni di SportMediaset ha fatto il punto sulla Juventus consigliando anche il club bianconero su come muoversi sul mercato. Il panorama attuale della Juventus, tra ambizioni ritrovate e fragilità caratteriali, è stato oggetto di una profonda disamina da parte di un grande ex bianconero. Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha tracciato un profilo netto delle mancanze che affliggono la squadra, puntando il dito sulla necessità di recuperare il DNA vincente del passato. Secondo l’ex centrocampista, il problema non è solo tecnico, ma risiede in una mentalità che fatica a consolidarsi. Il cuore della critica di Tacchinardi riguarda l’assenza di figure carismatiche capaci di trascinare il gruppo nei momenti di massima pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi consiglia la Juve: «Porterei in bianconero questo tipo di calciatore. Champions? La vedo dura. Ecco perché» Articoli correlati Marchisio sprona l’ambiente: «Sarà dura recuperare, ma la Juve deve crederci. Tonali in bianconero? Dico questo»Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Tacchinardi consiglia Spalletti: «Di Gregorio deve riposare, è terribilmente in difficoltà. Sul futuro del tecnico spero questo» Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. TACCHINARDI: JUVE, COSÌ ARRIVI MORTA AL MERCATO: BOLOGNA-ROMA TI GIUDICANO Altri aggiornamenti su Tacchinardi consiglia Temi più discussi: Tacchinardi approva il colpo Bernardo Silva per la Juve: Guardate Modric! Spalletti martelli per giocatori di livello; Il giornalista consiglia Spalletti sul mercato: Penso che sia l'attaccante giusto per la Juve; Casemiro o Bernardo Silva? Juve, no al cimitero degli elefanti! Ecco chi prendere per la svolta: l'ex Sissoko consiglia; Juventus, l'ex Tacchinardi: Yildiz è già molto migliorato, non sente la pressione. Tacchinardi: Porterei nella Juventus un leader carismatico. La squadra non riesce a dimostrare di giocare a petto in fuori. Su Locatelli…Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni dí Sportmediaset soffermandosi sulle questioni di casa Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Nella squadra di oggi porterei un ... tuttojuve.com Tacchinardi: Juve senza ambizione, a Spalletti serve uno come Vialli. Rigorista? Ai miei tempi...Un'analisi sulla Juventus a 360 gradi: leadership, Dna, rigori, allenatore e qualificazione Champions. Per questo compito, chi meglio di un grande senatore bianconero del passato come Alessio Tacchina ... msn.com #Tacchinardi consiglia la #Juve La sua analisi - facebook.com facebook