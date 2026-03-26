In Italia è stata avviata la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e sotto controllo tramite dati satellitari e intelligenza artificiale. La novità riguarda l'intera catena di produzione, dalla coltivazione alla lavorazione, con strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio. La filiera è stata annunciata da una grande azienda del settore, che ha definito questa iniziativa come una prima in Italia.

Roma, 26 mar. (AdnkronosLabitalia) - Nasce in Italia la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e monitorata attraverso dati satellitari e Intelligenza Artificiale. E' questo l'obiettivo del Memorandum d'Intesa triennale (2026-2028) siglato oggi a Napoli da Bat Italia, Confagricoltura, New Tab (Veneto) e Protab Italia (Campania). L'accordo, siglato a Palazzo San Teodoro durante l'evento ‘Filiera del tabacco 4.0: integrazione e digitalizzazione per un futuro più sostenibile', patrocinato del Comune di Napoli, dalla Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Campania e in collaborazione con Agronetwork... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tabacco, BAT Italia lancia prima filiera Made in Italy e digitale monitorata da satelliti e IA

Articoli correlati

BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satellitiNAPOLI (ITALPRESS) – Nasce in Italia la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e monitorata attraverso dati satellitari e...

Innovazione, è made in Italy “Avacam”: l’IA che vede le frane prima che accadanoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Contenuti utili per approfondire Tabacco BAT Italia lancia prima filiera...

Argomenti discussi: BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satelliti.

Tabacco, BAT Italia lancia prima filiera Made in Italy e digitale monitorata da satelliti e IA(Adnkronos) - Nasce in Italia la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e monitorata attraverso dati satellitari e Intelligenza Artificiale. E’ questo l’obiettivo del Memorandum ... notizie.it

BAT Italia lancia filiera tabacchicola digitale Made in Italy con AI e satellitiNAPOLI (ITALPRESS) – Nasce in Italia la prima filiera tabacchicola completamente integrata, digitale e monitorata attraverso dati satellitari e ... iltempo.it