A Falconara Marittima si avvicina l'edizione 2026 di Svuotacantine, la mostra-scambio dedicata al riutilizzo degli oggetti. L’evento, promosso dal Comune, si svolge con l’obiettivo di ridurre il conferimento in discarica e creare occasioni di aggregazione tra i partecipanti. Fin dall’annuncio, tutti gli spazi disponibili sono stati prenotati, segnando un record di adesioni.

Cresce l'attesa per uno degli eventi a più alta partecipazione del Comune di Falconara Marittima. A essere coinvolti saranno in questa occasione anche i bambini Gli stand saranno allestiti domenica 29 marzo in piazza Mazzini e nell’antistante tratto pedonalizzato di via Bixio dalle 10 alle 19: potranno essere venduti o scambiati oggetti ancora in buono stato, del valore non superiore ai 200 euro. Gli stalli disponibili sono già stati tutti assegnati. I temi del riuso saranno alla base dei laboratori gratuiti per bambini a cura del Cea, cioè il Centro ambiente e pace del Comune, che permetteranno di realizzare oggetti con materiale riciclato: alle 10,30 sarà la volta fiori di carta, mentre alle 15 i più piccoli potranno creare barattoli portatutto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Svuotacantine 2026 è già un successo: tutti esauriti gli stalli disponibili

Articoli correlati

Resegup 2026 già sold out: 1.200 pettorali esauriti in soli quattro giorniLa skyrace lecchese del 6 giugno fa il pieno di iscritti in tempo record, superando tutte le edizioni precedenti.

Leggi anche: Dal bonus energia ai contributi per famiglie e scuola: tutti gli incentivi disponibili nel 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Svuotacantine 2026 è già un successo...

Discussioni sull' argomento Torna Svuota Cantine, mostra-scambio in centro; Torna Svuota cantine: a Falconara l'edizione numero 17 tra piazza Mazzini e via Bixio; Torna Svuota Cantine: al Parco centrale la settima edizione del mercatino; Seine-et-Marne : Mercatini dell'usato e fiere del 77 questo fine settimana del 28 e 29 marzo 2026.

Il mercatino dell'usato torna in città: ecco come partecipare #svuotacantine - #IlGiunco - facebook.com facebook

LA BATTAGLIA LEGALE TRA GLI EREDI DI GINO BARTALI E UNO SVUOTACANTINE DI SENIGALLIA, GIOVANNI SPENGA x.com