Svolta Juve c’è l’assalto a Conceicao | dove può finire

Una notizia di mercato ha scosso la Juventus: si parla di un possibile interesse per l’allenatore Conceicao. La società sta valutando varie opzioni e si sono intensificate le voci riguardo a un possibile cambio sulla panchina. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta attirando l’attenzione nel panorama calcistico. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi.

Terremoto improvviso in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Conceicao: arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Lo scorso 22 luglio la Juve ha deciso di riscattarlo dal Porto a fronte di un corrispettivo di 30,4 milioni (operazione totale da oltre 40 milioni) e da quel giorno Francisco Conceicao è diventato una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico bianconero. Grazie alla grandissima velocità e a una capacità di saltare l’uomo che crea quasi sempre superiorità numerica. Salah (Ansa Foto) – calciomercato.it Tutte caratteristiche che non sono di certo passate inosservate e che ora rischiano di scatenare una vera e propria asta per l’esterno portoghese classe 2002. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta Juve, c’è l’assalto a Conceicao: dove può finire Articoli correlati Addio Juve, può finire al Real Madrid per oltre 100 milioni: i dettagliColpo di scena per quel che riguarda il calciomercato estivo: convolte questa volta Juventus e Real Madrid. Kanté può lasciare l’Al Ittihad! Destinazione a sorpresa per l’ex obiettivo Juve, arriva anche l’annuncio di ConceicaoCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Il gol annullato a Conceiçao: il commento a Sky Calcio Club Approfondimenti e contenuti su Svolta Juve Temi più discussi: La svolta obbligata della Juventus: esperienza a costo zero per vincere, ma sul listone tutti d'accordo; Offertona Juve a Silva: svolta o bluff? I retroscena; Casemiro o Bernardo Silva? Juve, no al cimitero degli elefanti! Ecco chi prendere per la svolta: l'ex Sissoko consiglia; La svolta di Tether: chiama una Big Four per la revisione. E Circle scivola al Nyse. Juventus, svolta per la porta: il nuovo numero è portogheseLa Juventus prosegue la ricerca di un portiere e c'è un nome che interessa molto ai bianconeri. Ecco i dettagli ... calciomercatonews.com Juventus, difesa ritrovata e effetto Perin: zero gol subiti e svolta nella corsa ChampionsJuventus, difesa ritrovata e effetto Perin: zero gol subiti e svolta nella corsa Champions La Juventus riparte dalla solidità difensiva. Dopo settimane difficili, la squadra ... tuttojuve.com Calciomercato Lazio, e se un attaccante della Juventus fosse la chiave per la svolta #lazionews #Calciomercato #Lazio #Juventus - facebook.com facebook #Juventus- #Spalletti: svolta rinnovo durante la pausa La risposta in conferenza x.com