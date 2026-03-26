Il 28 marzo, l’artista campana si esibirà sul palco dell’Ink Club di Bergamo. Durante il concerto, proporrà i brani tratti dal suo nuovo album intitolato «La fine della guerra». L’evento si svolgerà nella serata di sabato e vedrà la partecipazione di un pubblico interessato alle nuove sonorità dell’artista.

IL CONCERTO. Sabato all’Ink l’artista campana si esibirà con i brani del nuovo album «La fine della guerra». Sabato 28 marzo all’Ink Club di Bergamo di via Carducci si esibirà Ginevra Scognamiglio, in arte «svegliaginevra», tra le voci più interessanti del panorama indie-pop italiano. L’ingresso è riservato alle persone con tessera Arci e sarà richiesto un contributo all’ingresso. In apertura si esibirà il progetto bergamasco Tnhx (un progetto musicale formato da Dct e Safiye) che nell’autunno 2025 ha esordito con «Frames», un Ep indipendente che attraversa diversi linguaggi elettronici e li ricompone in una narrazione sonora multiforme. A seguire il dj set di Dungeon x Ono + Kendá. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Svegliaginevra il 28 marzo a Bergamo sul palco dell’Ink Club

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