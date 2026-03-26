Iniziano mercoledì primo aprile i lavori di ristrutturazione dell’ospedale San Paolo, un progetto che durerà sei anni. Contestualmente, si torna a parlare di un nuovo ospedale per il complesso Borromeo, con l’ipotesi di una struttura completamente rinnovata. La direttrice generale dell’Asst ha confermato i tempi previsti, che rispettano le previsioni fatte un anno fa.

Non solo la megaristrutturazione dell’ ospedale San Paolo che comincia mercoledì primo aprile, e non è uno scherzo anche perché sono esattamente i tempi che la direttrice generale dell’Asst Simona Giroldi prometteva un anno fa. Anche per il San Carlo, l’altro ospedale dell’Asst, si muove un passo verso la riqualificazione attesa da almeno tre lustri da chi si cura e chi lavora nei monoblocchi di dieci piani costruiti tra gli anni Sessanta e Settanta, "periodo particolarmente infausto per l’edilizia sanitaria – osserva l’assessore al Welfare della Regione Guido Bertolaso –. La verità è che sarebbe stato meglio abbatterli e ricostruirli ex novo, ma c’è un bacino di mezzo milione di persone che non può rimanere scoperto, e ci sono problemi legati allo smaltimento delle macerie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Supercantiere all’Asst dei Santi. San Paolo, al via sei anni di lavori . E per il Borromeo torna in campo l’idea di un ospedale tutto nuovo

Articoli correlati

Nuova viabilità attorno all'ospedale San Paolo di Bari, lavori in tre fasi: si comincia il 4 marzoDal prossimo 2 marzo cambierà la viabilità nelle aree attorno all'ospedale San Paolo di Bari.

Mercato San Severino, al via i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente: sei discipline in un unico spazioPrendono ufficialmente il via, a Mercato San Severino, i lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco San...

Tutti gli aggiornamenti su San Paolo

Argomenti discussi: Supercantiere all’Asst dei Santi. San Paolo, al via sei anni di lavori . E per il Borromeo torna in campo l’idea di un ospedale tutto nuovo.

Investimento da 110 milioni per rifare il San Paolo: ecco come cambierà l'ospedale di MilanoL’ospedale San Paolo di Milano si rifà il look. Iniziano il prossimo primo aprile i lavori di riqualificazione del presidio dell’Asst Santi Paolo e Carlo e punto di riferimento per l’area sud-ovest de ... milanotoday.it

Ospedale San Paolo, maxi piano da 110 milioni: via ai lavori per il 'nuovo' polo sanitarioInizieranno ufficialmente tra pochi giorni, il 1° aprile, i lavori di riqualificazione dell'ospedale San Paolo di Milano, uno dei due presidi dell'Asst Santi Paolo e Carlo. Il piano di intervento prev ... milanotoday.it