Durante le vacanze di Pasqua, si è registrata una cancellazione di 5.000 viaggi verso i Paesi del Golfo, con altri 8.000 ancora in sospeso. Le prenotazioni effettuate dai residenti in Lombardia per il Medio Oriente nel periodo pasquale ammontano complessivamente a 24.000. Sono stati già spesi circa 8,3 milioni di euro per i viaggi cancellati. La questione dei rimborsi resta al centro dell’attenzione.

Milano – Cinquemila viaggi verso i Paesi del Golfo cancellati. Altri 8mila in sospeso. Le prenotazioni effettuate dai lombardi nel Medio Oriente per il periodo di Pasqua sono 24mila. Ma una su cinque è già stata annullata per effetto della guerra in Iran. In euro, si stima un valore economico di 40 milioni: 8,3 milioni spesi per quelli cancellati, 13,3 a rischio. Il 30% del turismo pasquale si concentra nel Milanese: 7.775 partenze per un valore di 13 milioni e 1.620 cancellazioni spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it, che hanno curato lo studio. La Lombardia e l’economia di guerra. Per i viaggi nel Golfo già 2.800 disdette e una stangata energetica da 2,3 miliardi I dati nel resto della regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulle vacanze di Pasqua pesa l’effetto Iran: cancellati 5mila viaggi, già spesi 8,3 milioni. E c'è il nodo rimborsi

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