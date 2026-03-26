Questa mattina si è verificato un incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, nel Salernitano. Un autoarticolato ha tamponato il guard rail, probabilmente a causa del vento forte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni o feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina lungo l ‘autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, nel Salernitano. Un mezzo autoarticolato, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guard rail. Non si esclude che tra le cause del sinistro possa esserci il forte vento. Il conducente è rimasto ferito ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale ‘Luigi Curto’ di Polla per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sull’A2 autoarticolato contro guard rail forse per il forte vento

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