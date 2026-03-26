Un nuovo treno elettrico a doppio piano è stato immesso in servizio sulla linea Torino-Milano. Si tratta del 32° convoglio di questo tipo, parte della rinnovata flotta di treni che circolano sulle principali tratte ferroviarie della regione. Il convoglio è ora in viaggio, ampliando le opzioni di trasporto disponibili sulla tratta.

È il 32° convoglio elettrico, che va ad arricchire la flotta dei nuovi treni in viaggio sulle principali linee ferroviarie piemontesi Un nuovo convoglio a doppio piano è in viaggio sulla linea Torino-Milano. È il 32° treno elettrico, che va ad arricchire la flotta dei nuovi treni in viaggio sulle principali linee ferroviarie piemontesi. Le consegne proseguiranno nei prossimi mesi per completare la fornitura entro l’anno in corso. Elettrico, doppio piano, dotato di 8 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 chilometri orari. Ospita oltre 1.100 persone. Più spazio per le bici, fino a 12 postazioni con punti di ricarica per e-bike o monopattini elettrici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Sulla linea Torino-Milano viaggia un nuovo treno elettrico

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