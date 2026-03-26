Oggi gli europarlamentari si riuniscono a Bruxelles per discutere sul regolamento riguardante i rimpatri. La plenaria affronta la questione con interventi di diversi rappresentanti e votazioni che coinvolgono più gruppi politici. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione delle norme e sui criteri per il rimpatrio dei cittadini stranieri. La votazione finale determinerà gli eventuali cambiamenti alla proposta iniziale.

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© Cms.ilmanifesto.it - «Sul regolamento rimpatri il Ppe capitola davanti all’estrema destra»

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