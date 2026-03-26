Sugar punta su Icastica Angiolini | Vi racconto il progetto di rilancio nei silos di Pescaiola

Il progetto di rilancio dei Silos di Pescaiola, noto come Icastica, è al centro di un'iniziativa che trasforma l'area in un polo dedicato all’arte, alla cultura e alla moda. La società Sugar ha annunciato il rilancio del complesso, con Angiolini che ha illustrato i dettagli del progetto e le strategie di riqualificazione dei silos, puntando a consolidare la nuova destinazione come punto di riferimento nel settore.

Il ritorno di Icastica, la rinascita dei Silos di Pescaiola in un grande hub dell’arte, della cultura e della moda. Eppoi i progetti che ripartono e ridanno vigore alla Fondazione che porta il suo nome. Beppe Angiolini rompe il silenzio dal giorno del suo passo indietro dalla politica. Che trasforma in nuova ripartenza. "Non è una rinuncia, è una promessa diversa, forse ancora più autentica, perché Arezzo non è mai stata, per me, una prospettiva politica. È casa", spiega mentre lavora al cronoprogramma dei progetti da mettere a terra. E riapre il cassetto delle idee per rilanciare la Fondazione Sugar, "dopo uno stop forzato legato a vicende personali che ne hanno rallentato il cammino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sugar punta su Icastica. Angiolini: "Vi racconto il progetto di rilancio nei silos di Pescaiola" Articoli correlati Angiolini va in passerella. Il via libera dei meloniani al progetto civico di SugarIl (primo) sigillo sulla corsa di Beppe Angiolini a Palazzo Cavallo arriva da Fratelli d’Italia. Il ciclone Beppe Sugar. Con Angiolini in campo ad Arezzo si ribaltano le strategieArezzo, 23 febbraio 2026 - L’annuncio dirompente di Beppe Angiolini, il re della moda aretina e fondatore della storica boutique Sugar, ha scosso...