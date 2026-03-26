Sugar punta su Icastica Angiolini | Vi racconto il progetto di rilancio nei silos di Pescaiola
Il progetto di rilancio dei Silos di Pescaiola, noto come Icastica, è al centro di un'iniziativa che trasforma l'area in un polo dedicato all’arte, alla cultura e alla moda. La società Sugar ha annunciato il rilancio del complesso, con Angiolini che ha illustrato i dettagli del progetto e le strategie di riqualificazione dei silos, puntando a consolidare la nuova destinazione come punto di riferimento nel settore.
Il ritorno di Icastica, la rinascita dei Silos di Pescaiola in un grande hub dell’arte, della cultura e della moda. Eppoi i progetti che ripartono e ridanno vigore alla Fondazione che porta il suo nome. Beppe Angiolini rompe il silenzio dal giorno del suo passo indietro dalla politica. Che trasforma in nuova ripartenza. "Non è una rinuncia, è una promessa diversa, forse ancora più autentica, perché Arezzo non è mai stata, per me, una prospettiva politica. È casa", spiega mentre lavora al cronoprogramma dei progetti da mettere a terra. E riapre il cassetto delle idee per rilanciare la Fondazione Sugar, "dopo uno stop forzato legato a vicende personali che ne hanno rallentato il cammino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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