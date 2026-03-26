Un video proveniente dal Sudafrica mostra il ministro delle Finanze in aula parlamentare con la patta dei pantaloni aperta. Nell’immagine si vedono chiaramente i

Un video che ha fatto il giro del mondo. Immagini sconcertanti che arrivano dal Sudafrica, dove il ministro delle Finanze si è presentato nell'aula del Parlamento con la patta dei pantaloni dell'elegante completo aperta. E, ancor peggio, da quella patta spuntavano proprio i suoi "gioielli". Protagonista dell’episodio, suo malgrado, è Enoch Godongwana, finito al centro dell’attenzione durante una turbolenta seduta parlamentare che risale allo scorso 24 marzo 2026. Il clima era già acceso, con diversi deputati in uniforme mimetica e toni piuttosto animati, quando l’imprevisto ha catalizzato l’attenzione dell’intera aula. Seduto nelle prime file, il ministro non si è accorto immediatamente del disastro in corso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sudafrica, patta dei pantaloni aperta ed escono i "gioielli": disastro del ministro, il video

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