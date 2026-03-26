Rimini si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi con corse sportive, camminate non competitive e iniziative all'aperto rivolte a diverse fasce di età. Nel frattempo, si svolgono degustazioni di cioccolato, spettacoli musicali con concerti e dj set, oltre a rappresentazioni teatrali. A Riccione, si terrà una manifestazione dedicata a Cattolica con cioccolato e tulipani in fiore, mentre si attendono anche spettacoli di Ale e Franz e un tributo a De André.

Dalle corse podistiche alle notti in consolle, dai laboratori al museo alle sfilate a 4 zampe. Dal 27 al 29 marzo Rimini si trasforma, tra le golosità del festival di cioccolato alle fioriture di tulipani Rimini si prepara a un fine settimana ricco di sport, musica e iniziative all’aria aperta. In programma per questo ultimo weekend di marzo corse competitive e camminate non agonistiche per tutte le età, degustazioni di cioccolato, concerti, dj set e appuntamenti teatrali. Spazio anche alle famiglie, con laboratori e letture per bambini, e agli amanti degli animali. È tutto pronto per una nuova, grande giornata di sport e partecipazione. Domenica arriva la 46esima edizione della “StraRiccione”, la corsa competitiva di 10 chilometri omologata Fidal nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - StraRiccione, Cattolica cioccolato e 50 tulipani in fiore. Attesa anche per Ale e Franz e l'omaggio a De André

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