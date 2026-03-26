strage di ragazzi in auto maxi ristoro per ragazzo rimasto invalido ha perso gran parte del significato della propria vita

Un incidente stradale ha provocato la morte di alcuni giovani, lasciando un ragazzo in condizioni di invalidità permanente. La tragedia si è verificata durante una serata nella zona della Spezia, coinvolgendo più persone a bordo di un'auto. La vittima rimasta invalida ha ricevuto un sostegno economico tramite un maxi ristoro, mentre gli amici deceduti sono stati ricordati con un momento di commemorazione.

La Spezia, 26 marzo 2026 – Non potrà lenire il dolore per quegli amici strappati troppo presto alla vita, o le sofferenze subite a causa di quell’incidente che ha spazzato via la spensieratezza dei vent’anni per far posto a operazioni chirurgiche e riabilitazioni e, più in generale, a una vita che si è fatta troppo presto in salita. Una soccorritrice tenta la rianimazione, la ragazza sussurra: "Mamma, ora tienimi la mano" Di certo, il risarcimento deciso dal giudice potrà consentirgli una vita più dignitosa dopo quel tremendo lutto e tantissima angoscia. Il Risarcimento del Tribunale Il tribunale di Massa ha concesso un risarcimento di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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