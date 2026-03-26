Strade killer a Napoli Est | Troppi incidenti mortali il comune non interviene |VIDEO

A Napoli Est si registrano numerosi incidenti gravi, molti dei quali hanno avuto esiti mortali. Le cause sono attribuite sia alla condotta degli automobilisti sia alle condizioni delle strade, che appaiono deteriorate e non adeguatamente manutenute. La situazione ha portato all'attenzione delle autorità locali, che non hanno ancora avviato interventi significativi per migliorare la sicurezza stradale nella zona.

Tanti, troppo incidenti gravi a Napoli est. Non solo colpa dell'incoscienza degli automobilisti, ma anche della condizione delle strade. A denunciarlo è il consigliere comunale di Napoli libera Massimo Cilenti. Alla sua stessa maggioranza imputa eccessiva “distrazione” quando ci si allontana dalle strade del centro città, dove sono in corso importanti lavori di rifacimento strade, come a via Toledo e sul Lungomare. Via Brecce, via De Roberto, via Traccia, via Mastellone, sono solo alcune delle strade di Ponticelli mostrate nel video che pubblichiamo. Arterie importarti per spostarsi dalla periferia orientale al centro, dove la manutenzione appare assente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Strade killer a Napoli Est: "Troppi incidenti mortali, il comune non interviene" |VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Incidenti stradali, crescono quelli mortali nel tragitto casa-lavoro. Interviene la Regione Maltempo killer in Italia, tre incidenti in poche ore! Orrore sulle stradeL’oscurità del mattino non è mai svanita del tutto, soffocata da una coltre di nubi pesanti che hanno trasformato l’alba in un crepuscolo perenne.