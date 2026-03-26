A Specchiolla, le strade sono prive di illuminazione, i rifiuti si accumulano e i servizi sono inesistenti. La località è stata esclusa dalla recente riqualificazione e si presenta in condizioni di abbandono. La situazione interessa sia i residenti che si trovano lì tutto l'anno, sia i turisti che frequentano la zona solo durante la stagione estiva.

Illuminazione a singhiozzo, marciapiedi impraticabili e parcheggi selvaggi nella località marina. I cittadini denunciano lo stato di degrado e l'assenza di sviluppo territoriale. Il Comune promette interventi imminenti, ma resta l'esclusione dai nuovi finanziamenti regionali CAROVIGNO - Chi si trasferisce "al mare" solo per la villeggiatura estiva, e chi a Specchiolla ci vive quotidianamente, tutto l'anno. È una grande fetta di residenti, provenienti soprattutto da San Vito dei Normanni, che si ritrova a vivere in una zona "abbandonata a sé stessa". Marciapiedi quasi inesistenti con piante e siepi che crescono selvaggiamente, impedendo il libero passaggio dei pedoni che sono costretti a camminare per strada, affiancati dai muretti del lungomare che "si tengono in piedi per miracolo". 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Strade al buio, rifiuti e zero servizi: "Specchiolla abbandonata, esclusa dalla riqualificazione"

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