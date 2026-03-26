Storie sui fili | a Palazzo Branciforte laboratorio e visita alla collezione di pupi

Domenica mattina, presso Palazzo Branciforte, si terrà il laboratorio intitolato “Storie sui fili” dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni. L'evento include una visita alla collezione di pupi e si svolgerà alle ore 11. La partecipazione è su prenotazione e il laboratorio è rivolto a un pubblico giovane.

Appuntamento per bambini, dai 5 ai 10 anni, a Palazzo Branciforte domenica. S'intitola “Storie sui fili” il laboratorio per i più piccoli - su prenotazione - in programma il 29 marzo alle ore 11. Nelle sale del Monte dei Pegni i bambini verranno condotti alla scoperta delle incredibili storie dei pupi siciliani e comprenderanno di che cosa e come sono fatti questi personaggi dalle vesti sontuose e dalle armature scintillanti. A seguire i bambini realizzeranno dei piccoli personaggi con l’ausilio di materiale di riuso, da far vivere e animare su uno speciale teatrino volante. Durata: 90 minuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Storie sui fili”: a Palazzo Branciforte laboratorio e visita alla collezione di pupi Articoli correlati “Tutte le storie portano al museo”, si parte da Palazzo Bonocore: laboratorio per bambini ispirato allo stile libertyStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 14 marzo al 24... Giornata dei Beni culturali siciliani, a Terrasini visita gratuita alla scoperta dei pupi della famiglia PandolfoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Martedì 10 marzo, in...