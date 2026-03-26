Durante gli anni '60, Dino Panzanato, noto come Titta il duro, si distinse per il suo stile di gioco aggressivo come stopper. In una delle sue azioni, prese a calci un cavallo di nazionalità tedesca. Nel corso della carriera, fu coinvolto in numerose risse sul campo, consolidando la sua reputazione di calciatore dalla forte presenza fisica e senza paura di affrontare avversari e situazioni ostili.

E poi di lui si raccontava di quella volta in Germania, era la fine degli anni 60 e il Napoli era finito da quelle parti per una tournée organizzata da alcuni sponsor in fretta e in furia. Si giocava un’amichevole contro una imprecisata selezione locale. La partita fu tesa, inspiegabilmente feroce in ogni suo spigolo - e che diamine era pur sempre un’amichevole senza nulla in palio - ogni tackle innescava un incendio. Il nostro protagonista, nella baraonda, ci sguazzava come un’anatra nello stagno. Così ad un certo punto venne espulso. E in fondo non era una novità, ci era abituato. Ma il clima, l’abbiamo detto, era elettrico. Quando... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storia di Titta il duro, che prese a calci un cavallo tedesco e scatenava risse in campo

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Mastro Titta "Er Boja de Roma" Era il soprannome di Giovanni Battista Bugatti. Mastro Titta nacque a Senigallia il 6 marzo 1779 e morì a Roma il 18 giugno 1869. Ufficialmente il suo mestiere era quello di verniciatore di ombrelli, ma in realtà era il boia dello St - facebook.com facebook