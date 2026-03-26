Stop a concorsi SanitaService Foggia il 118 resta scoperto Cera | Una tempesta

Le procedure di concorso presso SanitaService a Foggia sono state interrotte, con la fine dei contratti in essere. Di conseguenza, il servizio di emergenza 118 rimane senza personale. Un rappresentante ha commentato la situazione definendola come una vera e propria tempesta. La decisione ha portato alla sospensione temporanea di nuove assunzioni nel settore sanitario locale.

STOP A CONCORSI SANITASERVICE FOGGIA E FINE DEI CONTRATTI, 118 RESTA SCOPERTO. CERA: “TEMPESTA SU SANITÀ PUGLIESE TRA PROMESSE ELETTORALI E DEFICIT” “La sospensione delle procedure selettive da parte di Sanitaservice Asl Foggia e l'imminente scadenza dei contratti interinali attivati sotto elezioni rappresentano la tempesta perfetta per la sanità pugliese. Mentre si promettevano stabilizzazioni e nuovi posti di lavoro per fini elettorali, la politica regionale già conosceva la situazione disastrosa dei conti, con un buco da 369 milioni di euro che oggi mette a rischio il servizio essenziale del 118”: lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Napoleone Cera, denunciando il caos gestionale che sta colpendo il territorio foggiano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Stop a concorsi SanitaService Foggia, il 118 resta scoperto. Cera: “Una tempesta” Articoli correlati Leggi anche: Concorsi pubblici, niente diritto automatico per gli idonei nei concorsi: lo scorrimento delle graduatorie resta una scelta discrezionale Leggi anche: ASL Foggia-Sanitaservice. Avvisi pubblici di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato Tutti gli aggiornamenti su SanitaService Foggia Temi più discussi: Sanitaservice, stop ai concorsi e contratti in scadenza: allarme sul 118 nel Foggiano; In Puglia l'exploit di assunzioni nelle Sanitaservice: +284% di Oss in 4 anni; Cisl, Sanità – Stop alle assunzioni scelta sbagliata, servono soluzioni strutturali; Colser e Meridionale Servizi, il Cobas annuncia lo stato d'agitazione. Stop a concorsi SanitaService Foggia, il 118 resta scoperto. Cera: Una tempestaSTOP A CONCORSI SANITASERVICE FOGGIA E FINE DEI CONTRATTI, 118 RESTA SCOPERTO. CERA: TEMPESTA SU SANITÀ PUGLIESE TRA PROMESSE ELETTORALI E DEFICIT ... ilsipontino.net Sanitaservice, stop ai concorsi e contratti in scadenza: allarme sul 118 nel FoggianoSi accende lo scontro politico sulla sanità in Capitanata. A sollevare il caso è il consigliere regionale della Lega Napoleone ... immediato.net CONSIGLIO COMUNALE FOGGIA C’è anche una mozione per la salvaguardia del progetto Sanitaservice presso il Policlinico Riuniti di Foggia. #lattacco #comunedifoggia #consigliocomunale - facebook.com facebook