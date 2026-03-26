Sto molto male Il grande concerto in Italia fermato all’improvviso da Rosalia

Durante un concerto in Italia, l’artista ha improvvisamente interrotto lo spettacolo, dichiarando di sentirsi molto male. La serata, inizialmente programmata come un evento di grande rilievo, si è conclusa con l’intervento dei servizi medici presenti nel luogo. Il pubblico presente ha assistito a un momento di preoccupazione e tensione, mentre i soccorsi si sono mossi sul palco per assistere l’artista.

Si è trasformata in pochi minuti da una serata di festa attesissima a un momento di grande preoccupazione per il pubblico presente al Forum di Assago. Il concerto milanese della cantante, unica tappa italiana del suo tour internazionale, è stato infatti interrotto improvvisamente nella serata del 25 marzo a causa di un malore accusato dall’artista mentre era sul palco. Fino a quel momento lo spettacolo stava procedendo senza intoppi, tra coreografie, luci e una scaletta che ripercorreva i brani più recenti della cantante. A circa metà esibizione, però, qualcosa è cambiato: l’artista ha rallentato, mostrando segni evidenti di difficoltà. Il pubblico, inizialmente sorpreso, ha iniziato a intuire che non si trattava di una pausa prevista, ma di una situazione imprevista e seria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rosalìa sospende il concerto a Milano: “Sto male, non posso continuare”

Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Sto male, mi dispiace. Non ce la faccio”. E si ferma a metà dello showMilano, 25 marzo 2026 – Concerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello...

Una raccolta di contenuti su Sto molto

Discussioni sull' argomento Rosalìa sospende il concerto a Milano: Sto male, non posso continuare; Rosalia sta male, interrotto il concerto a Milano: Intossicazione alimentare; 30 giorni senza caffè: cosa accade al corpo e alla mente? Parla la nutrizionista; Rudy Zerbi: Sto con una donna che non vuole si parli di lei.

Aquilani: Sto molto male se penso che in due anni ho perso sia Barone che CommissoSi è giocata ieri pomeriggio, oltre poi ogni risultato, la prima partita della Fiorentina allo stadio 'Artemio Franchi' dopo la morte di Rocco Commisso, omaggiato nel pre gara da tutto il popolo viola ... tuttomercatoweb.com

Dejanira Bada. Aretha Franklin · Respect. Sto leggendo un libro molto interessante che parla di Mindfulness e traumi, pubblicato @ubiliber_libri Ne scriverò a breve per la rivista culturale @pangea.rivista In questo libro si parla anche dell’importanza di non us - facebook.com facebook

#Gimenez: "Sto molto bene, mi mancava il campo. È stato un lungo percorso, fatto di alti e bassi. Scudetto Ci crediamo sempre, ma ora pensiamo partita per partita e la cosa più importante è di farsi trovare sempre pronti. Gol Non voglio mettermi pressione" x.com