Durante un concerto in Italia, la cantante ha interrotto improvvisamente lo spettacolo dicendo

Doveva essere una di quelle serate da ricordare a lungo: luci che tagliano il buio, bassi che fanno vibrare il pavimento, migliaia di voci pronte a cantare all’unisono. Per un po’, tutto ha funzionato come in un sogno. Poi, all’improvviso, qualcosa si è incrinato e l’aria si è fatta pesante, come quando si capisce che non è più solo spettacolo. Milano, concerto interrotto: la star internazionale si sente male. Nel giro di pochi minuti l’euforia si è trasformata in un silenzio inquieto. Sul palco, tra una canzone e l’altra, i movimenti hanno perso fluidità, la presenza scenica ha lasciato spazio a un’evidente fatica. E tra il pubblico è partita quella sensazione che corre veloce tra le file: non è una pausa prevista, c’è davvero un problema. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sto male”. Shock al concerto in Italia, la cantante costretta e fermare tutto così (VIDEO)

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