Non un’operazione nostalgica né un esercizio per pochi specialisti, ma la prova concreta che il greco antico, quello che molti ricordano come ostico e lontano, continua ancora oggi a restituire qualcosa di essenziale. È disponibile nelle librerie e negli store online “Il greco in tasca” (Il Melangolo) dell’autrice carrarese Stella Tramontana, libro che fin dalle prime pagine invita a capire chi siamo, da dove veniamo e perché certe parole continuano a parlarci. Il volume nasce come punto d’arrivo di un percorso che l’autrice inizia quattro anni fa con Teatro Pubblico Ligure: “Il greco in tasca live”, una serie di lezioni-spettacolo, pensate come pillole accessibili a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stella Tramontana rimette... ‘Il greco in tasca’

Articoli correlati

Visita guidata: i lungarni di TramontanaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Pisa...

Dopo 56 anni, La Tramontana diventa residenza per anzianiGiuseppe Bernardi, noto come Pino, chiude dopo cinquantasei anni la gestione diretta del ristorante La Tramontana a Villa Verucchio, trasformando lo...