La serata televisiva di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, è stata vinta da Step, Stasera Tutto è Possibile, la trasmissione su Rai 2 condotta da Stefano De Martino. Il programma ha tenuto incollati 2.150.000 spettatori pari al 16%.Le foto dal set con i protagonisti della trasmissione andata in onda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Stefano De Martino vince ancora la gara degli ascolti con Step: le foto sul set con i protagonisti

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Stefano De Martino si prende tutto, anche la posta del cuore. Dopo l’annuncio ufficiale del suo incarico come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, arriva il messaggio pubblico di un vecchio compagno di banco ad Amici: Pierdavide Carone. - facebook.com facebook

Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com